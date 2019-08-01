Tabutun başında poz vermişti! Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tanınmaz halde
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde tabutun başında poz verdiği için adeta linç edilen Selen Görgüzel, değiştirdiği imajıyla bambaşka birine dönüştü.
Yapımcı ve yönetmen Hamdi Alkan'ın 5 yıllık eşi Selen Görgüzel, uzun süren sessizliğinin ardından yeni imajıyla gündeme geldi. 40 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla takipçilerinin beğenisini kazanan Görgüzel, bu sefer saçını kısacık kestirdi.
Eylül ayında çıkaracağı yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Selen Görgüzel, kestirdiği saçlarını takipçilerin beğenisine sundu. Görgüzel, Instagram hesabından paylaştığı bu pozun altına takipçilerine ‘Sizce nasıl?’ sorusunu sordu.
Hayatta bu kadar kısa kesmez: Selen Görgüzel'in bu paylaşımlarına kısa süre içerisinde binlerce beğeni gelirken, yakın arkadaşı olan Didem Uzel ise, "Kesin peruktur sen hayatta bu kadar kısa kesmezsin" yorumunda bulundu.
Ağlayarak poz vermişti: Öte yandan Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde tabuta kapanıp gözyaşı döken eşinin fotoğraflarını çekmiş ve Selen Görgüzel, ağladığı sırada poz vermeyi ihmal etmemişti.