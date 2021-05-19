'Tabut gibi taşıdım' deyip Burak Kut itiraf etti: Bornozla çıktım anne ve kız evime girip...
Armağan Çağlayan'ın programına katılan Burak Kut, bilinmeyenleriyle herkesi hayrete düşürdü. Kut'un yaşadığı ilginç olaylar şaşırttı.
Türk Pop Müziği'nin 90'lara damgasını vuran isimlerinden Burak Kut, Armağan Çağlayan’ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, şöhretin zirvesinde olduğu dönemde başına gelen ilginç olayları anlattı.
" İlk sahne deneyimim lisede Öğretmenler Korosu’nda çıktım." diyen Kut "Popüler müzikteki ilk performansım Hakan Peker’in konserine çıkmamdır. Tolga Sünter ile konsere gittik." ifadelerini kullandı.
İlk albümünde kendisine destek olan isimle ilgili Kut "Hakan Peker’in basçısı rahatsızlanınca yerine ben çıktım. Hakan abi ilk albümle birlikte bana çok da destek olmuştur." diye konuştu.
Sosyal medyada paylaşan görsellerle ilgili Kut "Benim “Halil Kut Paşa’nın torunuyum” gibi bir açıklamam yok. Soyadımız aynı ama bununla ilgili kesin bir bilgim yok. ‘Torunuyum diyemem ama değilim de diyemem’ Kut'ül Amare zaferi 50’li yıllardan bu yana kutlanan bir zafermiş." dedi.