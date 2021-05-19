'Tabut gibi taşıdım' deyip Burak Kut itiraf etti: Bornozla çıktım anne ve kız evime girip...

Sosyal medyada paylaşan görsellerle ilgili Kut "Benim “Halil Kut Paşa’nın torunuyum” gibi bir açıklamam yok. Soyadımız aynı ama bununla ilgili kesin bir bilgim yok. ‘Torunuyum diyemem ama değilim de diyemem’ Kut'ül Amare zaferi 50’li yıllardan bu yana kutlanan bir zafermiş." dedi.