Taburcu olan Çağla Şıkel'in canlı yayında zor anları! Gözyaşlarına engel olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı: Bir hafta sonra ilk kez canlı yayına çıkan Şıkel, programda zor anlar yaşadı. Bu zor süreçte yanında olanlara teşekkür eden ünlü isim, "Hastanede bana yeni doğan bebek gibi bakan anneme, ablama, arkadaşlarıma ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." demesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.