'Tablet Reis' adıyla tanınan Onurcan Güzel 5 ayrı yüz ameliyatı oldu, tanınmaz hale geldi!

"BEN ÇİRKİNİM..."

Ameliyatlı haliyle bir video çeken Güzel “Artık beni de beğeneceksiniz” dedi. Tablet Reis paylaşımında "Yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. 5 ameliyat oluyorum ve biraz acılı bir işlem olacak çünkü bilmiyorum bir cesaret edip olacağım sosyal medyada o kadar şey ki güzel olmak zorundasın ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim ve artık seveceksiniz hepiniz" dedi.