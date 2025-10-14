'Tablet Reis' adıyla tanınan Onurcan Güzel 5 ayrı yüz ameliyatı oldu, tanınmaz hale geldi!
Herkes tarafından 'Tablet Reis' olarak bilinen Onurcan Güzel sosyal medyada zorbalığa maruz kalıyordu. Baskılara daha fazla dayanamayan Güzel, peş peşe estetik ameliyatı oldu. Ameliyatlı halini paylaşan Tablet Reis son haliyle dikkat çekildi. Tanınmaz hale gelmiş...
2013 yılında kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla viral olan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel son haliyle gündeme geliyordu. Tablet Reis yakın zamanda cinsiyet geçiş ameliyatı olacağı iddialarıyla dikkat çekmişti. Ancak fenomenin burun ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak yüzünden 5 farklı ameliyat olduğunu açıklayan Onurcan Güzel, tanınmaz hale geldi.
35 kilo olduğunu ifade eden Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve 'obez olmak istediği için daha önce ağladığını' söyleyerek intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.
Sosyal medyada sorbalığa maruz kalan Tablet Reis Onurcan Güzel daha fazla dayanamadı. Onurcan Güzel, sosyal medya zorbalığı nedeniyle 5 adet yüz ameliyatı geçirdi.
"BEN ÇİRKİNİM..."
Ameliyatlı haliyle bir video çeken Güzel “Artık beni de beğeneceksiniz” dedi. Tablet Reis paylaşımında "Yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. 5 ameliyat oluyorum ve biraz acılı bir işlem olacak çünkü bilmiyorum bir cesaret edip olacağım sosyal medyada o kadar şey ki güzel olmak zorundasın ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim ve artık seveceksiniz hepiniz" dedi.