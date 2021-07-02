Taal Yanardağı patladı patlayacak! Filipinler'de binlerce kişi tahliye ediliyor
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'nda hareketlilik tespit edildi. Uzmanlara göre her an patlama olabilir... Geçmiş yıllarda meydana gelen facianın tekrar yaşanmaması için tahliye çalışması başlatıldı.
Filipinler'de yanardağ alarmı verildi. Yetkililer, dün başlayan tahliye çalışmaları sonrası yanardağın bulunduğu Taal Gölü'ne kıyısı olan Laurel ve Agoncillo bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölge sakinlerini, yanardağın bulunduğu adadan uzak durmaları yönünde uyardı.
Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği kaydedildi.
Öte yandan yetkililer okul binalarında, spor salonlarında ve kiliselerde kurulan tahliye barınaklarında, kişilerin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı korunması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Yüksek buhar ve parçacıklar püskürten Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi dün 3'e çıkarılmıştı.