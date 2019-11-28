T70 Genel Maksat Helikopteri, 2020'de test uçuşlarına, 2021'de teslimata başlayacak

"2020 ZORLU VE YOĞUN GEÇECEK"

Yıllıkçı, helikopterin 1980'den bu yana Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanıldığını ve halen 140 helikopterin envanterde yer aldığını aktardı.

Bu helikopterlerle güvenlik güçlerinin çok farklı koşullarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret eden Yıllıkçı, şu değerlendirmede bulundu:

"T70 Genel Maksat Helikopter Programı ile ülkemizin envanterinde bulunan 140 helikoptere ilave olarak 109 helikopter bize özgü üretilecek. Lisans sahibi Sikorsky firması, bu konfigürasyondan 109 helikopterin üçüncü ülkelere satışına yönelik yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat taahhüdünde bulunmuştur. Program TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve diğer alt yüklenici firmalarla başarılı şekilde devam ediyor."