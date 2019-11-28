T70 Genel Maksat Helikopteri, 2020'de test uçuşlarına, 2021'de teslimata başlayacak
Türk savunma sanayisi şirketleri tarafından yüksek yerlilik oranıyla üretilecek T70 Genel Maksat Helikopteri, 2020'de test uçuşlarına, 2021'de teslimata başlayacak. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yıllıkçı açıklamasında "Teknik performansların ötesinde, donanım ve yazılım bize ait olduğu için hiçbir şekilde karıştırılamaz, müdahale edilemez. Helikopterimiz çok güvenli şekilde operasyon gerçekleştirecek" dedi.
T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, milli yazılım ve donanımlarla yüzde 95 yerlilikte üretilecek genel maksat helikopteri hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de 1,5 milyar dolarlık ihracata kapı açacak.
Anadolu Ajansı, geçtiğimiz günlerde hangardan çıkış etkinliği düzenlenen T70 helikopterini görüntülerken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN yetkilileri, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.
TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yıllıkçı, AA muhabirine, Türkiye'nin son dönemde savunma sanayisinde önemli gelişme gösterdiğini söyledi.
Helikopter platformlarına yönelik çalışmalar kapsamında 53'üncü Atak helikopterini güvenlik güçlerine teslim ettiklerini belirten Yıllıkçı, ayrıca Gökbey Helikopteri Projesi'nin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.
T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında T70 helikopterlerinin Sikorsky lisansı altında yüzde 95'e varan yerlilikle üretileceğini ifade eden Yıllıkçı, "Pazartesi günü hangardan çıkan seri üretim hattının ilk helikopteriyle programda önemli bir adım attık. Bu programın en önemli noktalarından bir tanesi üzerindeki seyrüsefer, harekat kontrol, haberleşme gibi aviyonik ve ekipmanların ASELSAN tarafından donanım ve yazılımlarıyla milli ve yerli olarak geliştirilmesi, bunları helikoptere birlikte entegre etmemiz olacak." dedi.
"Kara Şahin"in 1970'li yılların ortasından itibaren Sikorsky tarafından askeri tehdit ortamlarına yakın destek verebilecek çok amaçlı ve üstün özellikli askeri genel maksat helikopteri olarak tasarlanıp üretildiğini hatırlatan Yıllıkçı, "Kara Şahin, sahada yaklaşık 10 milyon emniyetli uçuşla 28 ülkede başarıyla kullanılıyor. Türkiye, ABD'den sonra dünyada en büyük ikinci Kara Şahin filosuna sahip ülke." diye konuştu.
"2020 ZORLU VE YOĞUN GEÇECEK"
Yıllıkçı, helikopterin 1980'den bu yana Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanıldığını ve halen 140 helikopterin envanterde yer aldığını aktardı.
Bu helikopterlerle güvenlik güçlerinin çok farklı koşullarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret eden Yıllıkçı, şu değerlendirmede bulundu:
"T70 Genel Maksat Helikopter Programı ile ülkemizin envanterinde bulunan 140 helikoptere ilave olarak 109 helikopter bize özgü üretilecek. Lisans sahibi Sikorsky firması, bu konfigürasyondan 109 helikopterin üçüncü ülkelere satışına yönelik yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat taahhüdünde bulunmuştur. Program TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve diğer alt yüklenici firmalarla başarılı şekilde devam ediyor."