Sylvester Stallone 'şoke edici bir gerçek' diyerek itiraf etti! Rocky bombasını patlattı
Amerikalı oyuncu, senarist ve yönetmen Sylvester Stallone, verdiği bir röportajda Rocky filmleri üzerinde hiçbir şekilde telif hakkına sahip olmadığını itiraf etti.
Verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulunan 73 yaşındaki efsane oyuncu Sylvester Stallone, aynı zamanda röportajı sırasında yeni bir Rocky filminin çekileceğine dair müjde de verdi. Stallone, kendisinin yazıp yönetmesinin planlandığı film için sabırsızlandığını belirtti.
Çok sinirlendim: Variety dergisine uzun bir röportaj veren 73 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, filmin önceki serileri için telif hakkına sahip olmadığını da belirterek, "Her kelime, her harf, her yazım ve imla hatası benimdi. Şoke edici bir gerçek ama bana 'Paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" dedi.
Yeni filmin konusu: Ünlü oyuncu yeni filmi hakkında da ilk kez konuştu. Stallone'un anlattığına göre film, ABD'ye kızkardeşini görmeye geldikten sonra ülkeden çıkamayan sinirli bir genç ile Rocky Balboa'nın tanışmasını konu edecek.
Göçmenlik konusu: Rocky Balboa'nın bu genç ile ülkenin güney sınırına doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini anlatacak film böylece son yıllarda ABD'nin ana gündem maddelerinden biri olan göçmenlik konusuna değinecek.