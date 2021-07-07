Süveyş Kanalı’nı tıkayan 'Ever Given' 108 gün sonra serbest kaldı
SÜVEYŞ KANALI'nda karaya oturmasıyla gemi trafiğini 6 gün boyunca tıkayan Ever Given adlı gemi, serbest kaldı. İmzalanan anlaşma, dünyanın konuştuğu gemiyi 108 gün sonra özgürlüğe kavuşturdu. İşte Ever Given'in törenle uğurlanışı...
23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle Süveyş Kanalı’nın güneyinde karaya oturan The Ever Given adlı gemi, 108 gün sonra kanaldan ayrılmak üzere hareket etti.
Yaklaşık 18 bin 300 konteyner yüklü olan geminin yola çıkışı nedeniyle kanalda tören düzenlenirken geminin Great Bitter Lake gölünden kuzeye doğru hareket etmeye başladığı belirtildi.
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, yaklaşık bir hafta Süveyş Kanalı’nın güney kesiminde sıkışarak küresel ticaret krizine neden olmuş, 6 gün sonra sıkıştığı yerden kurtarılan gemi kıyıya çekilmişti.
“The Ever Given” adlı konteyner gemisinin sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticilerinin tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardığını bildirmişti.