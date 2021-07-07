Süveyş Kanalı’nı tıkayan 'Ever Given' 108 gün sonra serbest kaldı

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, yaklaşık bir hafta Süveyş Kanalı’nın güney kesiminde sıkışarak küresel ticaret krizine neden olmuş, 6 gün sonra sıkıştığı yerden kurtarılan gemi kıyıya çekilmişti.