Suudlu iş adamı yanlışlıkla 300 milyon dolarlık uçak satın aldı
Suudlu bir iş adamı doğum günü hediyelerinde çıtayı yukarıya çekti. İddialara göre oğluna doğum günü sürprizi yapmak isteyen iş adamı, Airbus'a 300 milyon dolarlık uçak siparişi verdi.
Suudlu bir iş adamı havacılık sektörüne meraklı oğlu için yanlışlıkla 300 milyon dolarlık uçak aldı. İş adamı gerçeği ise Airbus tarafından teslimat için aranınca gerçeği öğrendi.
Middle East Monitor'ın haberine göre enerji sektöründe yer alan ve kraliyet ailesinden olduğu belirtilen Suudlu iş adamı, oğlu için model uçak arayışına girdi. Bu konuda araştırma yapan iş adamı istediği uçağı bulamayınca dünyanın ikinci büyük uçak üreticisi Airbus ile iletişime geçti.
Yeterli derecede İngilizcesi olmadığı için iletişimde zorluk yaşayan iş adamı, kendisine gönderilen listeden Airbus'ın fiyat listesinin üst sıralarında yer alan iki adet Airbus A350-1000 modelini seçerek pazarlık yaptı.
300 milyon dolarlık anlaşma yapan ve oğlu için özel üretilen bir model uçak bekleyen iş adamı gerçeği ise Airbus'ın teslimat için aradığında öğrendi. Model uçak beklerken Airbus'ın en büyük modellerinden biriyle karşılaşan Suudlu iş adamı, siparişin birini iptal ederken teslimat yapılacak uçağı ise model uçak bekleyen oğluna değil kuzenine hediye ettiği öğrenildi.