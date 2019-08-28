Suudlu iş adamı yanlışlıkla 300 milyon dolarlık uçak satın aldı

300 milyon dolarlık anlaşma yapan ve oğlu için özel üretilen bir model uçak bekleyen iş adamı gerçeği ise Airbus'ın teslimat için aradığında öğrendi. Model uçak beklerken Airbus'ın en büyük modellerinden biriyle karşılaşan Suudlu iş adamı, siparişin birini iptal ederken teslimat yapılacak uçağı ise model uçak bekleyen oğluna değil kuzenine hediye ettiği öğrenildi.