Suudi Sarayı'nda darbe Kral Selman kardeşini ve iki oğlunu tutuklattı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif'i tutukladı.
Kralı Selman bin Abdülaziz, kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif'i tutuklattı. 2017'de Şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti. Wall Street Journal ise tutuklamaların emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiğini yazdı.
Kardeşini ve iki oğlunu tutuklattı
New York Times'ın (NYT) aktardığına göre tutuklananlar arasında eski İçişleri Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Nayif, kardeşi Navaf bin Nayif ve mevcut kralın kardeşi Ahmed bin Abdülaziz yer aldı. (Foto: Ahmed Bin Abdülaziz)
2017'den beri ev hapsindeydi
2017'de şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti. (Foto: Eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif)
Tutuklamanın gerekçesi açıklanmadı
Suudi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan tutuklamaların gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. (Foto: Prens Navaf bin Nayif)