Suudi Sarayı'nda darbe Kral Selman kardeşini ve iki oğlunu tutuklattı

Kralı Selman bin Abdülaziz, kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif'i tutuklattı. 2017'de Şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti. Wall Street Journal ise tutuklamaların emrini Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiğini yazdı.