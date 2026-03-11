BIST 13.176
DOLAR 44,07
EURO 51,32
ALTIN 7.375,76
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 22 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 22 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 7 balistik füze ve 22 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Abone ol

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ülkenin doğusunda da bir balistik füze ve 8 İHA'nın düşürülerek imha edildiği aktarılan açıklamada, doğuda yer alan Hafar el-Batin vilayetinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedildi.

Güneydoğuda yer alan el-Harec vilayetinin doğusunda da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgede 5 İHA'yla düzenlenen saldırıların engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen 7 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen 2 İHA'nın düşürülerek imha edildiğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon 3 saat sürdü iki tonluk Hürremşehr füzesi kullanıldı
ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon 3 saat sürdü iki tonluk Hürremşehr füzesi kullanıldı
Liverpool'un hocasından Galatasaraylı isme övgü
Liverpool'un hocasından Galatasaraylı isme övgü
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı
Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK şoku!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK şoku!
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Okan Buruk'tan Liverpool sonrası itiraf: Korkuyordum!
Okan Buruk'tan Liverpool sonrası itiraf: Korkuyordum!
Hastaneye kaldırılmıştı! Zafer Ergin'in son durumu açıklandı
Hastaneye kaldırılmıştı! Zafer Ergin'in son durumu açıklandı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Liverpool maçında cezalı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim Liverpool maçında cezalı
Pentagon duyurdu! Ölü ve yaralı asker sayısı
Pentagon duyurdu! Ölü ve yaralı asker sayısı
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Liverpool’u bir kez daha devirdi
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Liverpool’u bir kez daha devirdi
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 570'e çıktı
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı 570'e çıktı