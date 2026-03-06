BIST 13.079
DOLAR 44,07
EURO 51,23
ALTIN 7.267,09
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan: Hava sahasında 3 balistik füze ve 2 İHA imha edildi

Suudi Arabistan: Hava sahasında 3 balistik füze ve 2 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Abone ol

Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA’ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Muhabir:Mehmet Nuri Uçar, Mustafa M. M. Haboush

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin aylarca hazırlık yaptığı programa kimse bakmadı İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine tepki
CHP'nin aylarca hazırlık yaptığı programa kimse bakmadı İsmail Saymaz'dan CHP yönetimine tepki
Tarlaya ev yapabilmenin olmazsa olmaz 5 temel şartı
Tarlaya ev yapabilmenin olmazsa olmaz 5 temel şartı
Sergen Yalçın'ın derbi 11'i netleşti
Sergen Yalçın'ın derbi 11'i netleşti
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
Tanju Özcan tutuklanmıştı! Suat Güner: İsnat edilen şey vakıfla alakalı değil
İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail’de sirenler çaldı
İran’dan yeni füze saldırısı! İsrail’de sirenler çaldı
İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var
İsrail’den İran’a saldırılarda yeni aşama: Sürprizimiz var
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
ABD, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
Adem Metan İsrail’de yaşadığı gözaltı sürecini anlattı
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk
İran resmen açıkladı: Lincoln uçak gemisini dronla vurduk