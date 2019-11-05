Sütyensiz yarı çıplak poz verdi! Berrak Tüzünataç'tan olay paylaşım

Kalçasına dövme yaptırdı paylaştı: Özel hayatıyla ve dikkat çeken paylaşımları ile magazin basınında kendine sık sık yer bulan güzel oyuncu son olarak kalçasına dövme yaptırmış ve o anları instagram hesabından taşımıştı. Bu paylaşımı yüzlerce beğeni alsa da birçok takipçisi tarafından eleştirilmişti.