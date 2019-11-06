Sütyensiz poz verdi! Berrak Tüzünataç'tan yarı çıplak paylaşım
Farklı senaryosu ile dikkat çeken dönem dizisi Kurşun'da Gülce karakterine hayat veren başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç'ın doğum günü paylaşımı instagramı yıktı, sütyensiz poz veren güzel oyuncunun bu pozuna yorum yağdı.
Düzgün fiziği, saf güzelliği ile aranan oyunculardan biri olan Berrak Tüzünataç magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden. Her paylaşımı olay olan başarılı oyuncunun yarı çıplak doğum günü pozuna ise kısa sürede yorum yağdı.
Yeni rolüyle ters köşe yaptı: Fi dizisinde işine aşık bir gazeteci olan Özge'yi canlandıran Berrak Tüzünataç şu sıralar FOX'un yeni dizisi Kurşun'da şarkısı Gülce karakterine hayat veriyor. Dizide kendi sesiyle şarkılar söyleyen Tüzünataç yeni rolüyle ilerleyen bölümlerde herkesi ters köşe yapmaya hazırlanıyor.
Kalçasına dövme yaptırdı paylaştı: Özel hayatıyla ve dikkat çeken paylaşımları ile magazin basınında kendine sık sık yer bulan güzel oyuncu son olarak kalçasına dövme yaptırmış ve o anları instagram hesabından taşımıştı. Bu paylaşımı yüzlerce beğeni alsa da birçok takipçisi tarafından eleştirilmişti.
Doğum günü paylaşımı olay: Berrak Tüzünataç 2 Kasım'da 35 yaşına girdi. #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı doğum günü fotoğrafı Instagram'ı salladı! Tüzünataç'ın "Looking at my year ahead like..." (Önümüzdeki yıla bakıyormuşum gibi...) notuyla paylaştığı sırt dekolteli fotoğraf, kısa sürede birçok beğeni aldı.