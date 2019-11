Sütyeni çıkardı poz verdi! Kurşun'un Gülce'si Berrak Tüzünataç'tan doğum günü pozu

Doğum günü paylaşımı olay: Berrak Tüzünataç 2 Kasım'da 35 yaşına girdi. #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı doğum günü fotoğrafı Instagram'ı salladı! Tüzünataç'ın "Looking at my year ahead like..." (Önümüzdeki yıla bakıyormuşum gibi...) notuyla paylaştığı sırt dekolteli fotoğraf, kısa sürede birçok beğeni aldı.