'Sütyen yok' deyip Melis Sezen'i hedef alan Ahmet Çakar'a Hazal Kaya'dan tepki! Külotlarını görmek...
Bir dönem milletvekili yapan Ahmet Çakar'ın Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'i hedef almasına Hazal Kaya'dan sert tepki geldi. Çakar'ın geçmişteki skandal açıklamaları ortaya çıktı.
Salı günü Akit TV'de yayınlanan Sabri Balaman'ın sunduğu Derin Kutu programına konuk olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, programda kadınları hedef alarak söylediği sözlerle sosyal medyadan büyük tepki çekmişti.
Cansu Dere, Melis Sezen ve Burcu Biricik'in başrollerinde yer aldığı dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." diyerek demediğini bırakmamıştı.
Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye demişti.
Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Göğüs dekoltesi tamamen açık." ifadelerini kullanmıştı.