Sütü, bisküviyi hazırlayın! İftara magnolia yapıyoruz
Magnolia tatlısı dünyanın birçok yerinde meşhur olmuş bir sütlü tatlı çeşididir. Fransızların ünlü tatlısı magnolia, Ramazan sofralarınızı süsleyecek. Peki Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi için hangi malzemeler gereklidir? İşte tüm bilgiler…
En çok tanınan Fransız tatlılarının başında Magnolia geliyor desek yanlış olmaz. Hafif olmasından dolayı daha fazla tercih edilen Magnolia, süt tatlılar listesinin en çok rağbet gören tatlılarından biri olduğu için Ramazan'da da iftar sofralarınızda yer alacak. Yapılması sadece 15 dakika sürecek magnolia tatlısı nasıl hazırlanır? Magnolia tatlısı için hangi malzemeler kullanılır? En nefis magnolia tarifi haberimizde…
Malzemeler:
1 litre bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı krema
1 paket vanilya
1 paket fındıklı bisküvi
10 adet çilek
Nasıl yapılır?
Süt, şeker, un, nişasta, krema ve yumurtayı derin bir tencerede karıştırarak pişirin.
Kıvamı koyulaşan muhallebiye 1 paket vanilya ekleyip karıştırın ve soğuması için kenara alın.
Bu esnada bisküvileri mutfak robotundan geçirin.
Çilekleri ayıklayıp dilimleyin.
Kaselerin tabanına biraz bisküvi kırıntısı serpiştirin.
Üzerine çilekleri yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.