Sütü, bisküviyi hazırlayın! İftara magnolia yapıyoruz

En çok tanınan Fransız tatlılarının başında Magnolia geliyor desek yanlış olmaz. Hafif olmasından dolayı daha fazla tercih edilen Magnolia, süt tatlılar listesinin en çok rağbet gören tatlılarından biri olduğu için Ramazan'da da iftar sofralarınızda yer alacak. Yapılması sadece 15 dakika sürecek magnolia tatlısı nasıl hazırlanır? Magnolia tatlısı için hangi malzemeler kullanılır? En nefis magnolia tarifi haberimizde…