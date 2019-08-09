Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün son yolculuğuna uğurlandı

Törene Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasi ile vatandaşlar katıldı.