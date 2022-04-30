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Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Burcu Güneş, Alara Eric ve Yargı'nın Rıdvan'ı, Yiğit Kalkavan'ın bilinmeyen yönleri hayranlarını şaşırttı.

Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

ALARA ERIC

· Şarkıcı ve oyuncu Alara Eric, 3 yaşında klasik baleye, 5 yaşında ise piyanoya başlamış. Çok yoğun bir öğrencilik hayatı olsa da aklında hep sahne sanatları varmış.

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Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

· Alara Eric, 7-8 aylıkken, ailesi günde 1-2 saat İngilizce çizgi Film video setleri izlettiği için İngilizce ile çok küçük yaşta tanışmış ve anaokuluna giderken İngilizce konuşmaya başlamış.

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Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

· Anneannesinin sonraki evliliğinden eşi olan Fikret Hakan’ın yönlendirmesi sayesinde Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk dersleri almış. Fikret dedesi, sahnelere çok yakıştığını, kesinlikle sanatçı olması gerektiğini söylemiş.

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Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...

· Lisedeyken dünyanın en iyi sinema akademisi kabul edilen UCLA’de eğitim görmek için 50 bin civarında öğrencinin dünyanın dört bir yanından gönderdiği TFT (Theatre, Film, TV) bölümünden uluslararası kabul alan 2 kişiden biri olmuş.

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