Süt travması yaşadı hiç süt içmedi! Islak şeylere dokunmaktan nefret ediyor: İşte ünlülerin bilinmeyen yönleri...
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Burcu Güneş, Alara Eric ve Yargı'nın Rıdvan'ı, Yiğit Kalkavan'ın bilinmeyen yönleri hayranlarını şaşırttı.
ALARA ERIC
· Şarkıcı ve oyuncu Alara Eric, 3 yaşında klasik baleye, 5 yaşında ise piyanoya başlamış. Çok yoğun bir öğrencilik hayatı olsa da aklında hep sahne sanatları varmış.
· Alara Eric, 7-8 aylıkken, ailesi günde 1-2 saat İngilizce çizgi Film video setleri izlettiği için İngilizce ile çok küçük yaşta tanışmış ve anaokuluna giderken İngilizce konuşmaya başlamış.
· Anneannesinin sonraki evliliğinden eşi olan Fikret Hakan’ın yönlendirmesi sayesinde Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk dersleri almış. Fikret dedesi, sahnelere çok yakıştığını, kesinlikle sanatçı olması gerektiğini söylemiş.
· Lisedeyken dünyanın en iyi sinema akademisi kabul edilen UCLA’de eğitim görmek için 50 bin civarında öğrencinin dünyanın dört bir yanından gönderdiği TFT (Theatre, Film, TV) bölümünden uluslararası kabul alan 2 kişiden biri olmuş.