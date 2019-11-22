Süt kanser yapıyor! Yeni araştırma bütün doğruları altüst etti
Sağlık için süt tüketilmesi gerektiği herkes tarafından biliniyor. Ancak yapılan bir araştırma durumun pek de öyle olmadığını ortaya çıkardı. İşte Amerikalı biyokimyacının süt hakkında yaptığı açıklamalar.
Amerikalı biyokimyacı Dr.T. Colin Campbell sütün tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu açıkladı yaptığı araştırmalar sonucunda ise ortaya çıkan bilgiler şu şekilde;
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Sütün zararlarını gösteren araştırma; Çin Tıp Akademisi, Cornell Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü.
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Çalışma sonuçları hızlı yayıldı
Araştırma sonucunda sütün sağlığa zararlı olduğu belgelendi. Süt ticaretiyle uğraşan bazı insanlar bu araştırmaya karşı gelse de çalışma sonuçları hızlı yayıldı.
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İçindeki bir madde kanserojen
Campbell, yaptığı araştırmalar sonucunda sütün içerisinde yer alan ‘’kazein’’ maddesinin kanserojen olduğunu ortaya çıkardı.
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