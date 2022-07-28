Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...
ANTALYA'da ismi öğrenilemeyen bir genç kız, ilginç hareketlerle çevredekilerin dikkatini çekti. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, genç kızı emniyete götürdü. Süs havuzu kenarında yaşanan o garip anlar...
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.
Kırmızıya boyadı: Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü.
Şortunu çıkarıp serinledi
Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.
İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.
Genç kız ile polis arasında yaşananlar objektife böyle yansıdı: