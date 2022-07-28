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Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

İhlas Haber Ajansı
Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

ANTALYA'da ismi öğrenilemeyen bir genç kız, ilginç hareketlerle çevredekilerin dikkatini çekti. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, genç kızı emniyete götürdü. Süs havuzu kenarında yaşanan o garip anlar...

Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

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Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

Kırmızıya boyadı: Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü.

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Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

Şortunu çıkarıp serinledi
 Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.

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Süs havuzu başında ilginç hareketler! Antalya'da yaşandı: Genç kız şortunu çıkarıp...

İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

Genç kız ile polis arasında yaşananlar objektife böyle yansıdı:

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