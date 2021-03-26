Survivor'ın yıldız sunucusu Murat Ceylan tescilli güzel Pınar Tartan'la pozu olay!
Survivor yarışmasının yakışıklı sunucusu Murat Ceylan tescilli güzel Pınar Tartan'la aşkını ilan etti.
Acun Ilıcalı'nın favori ismi, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın aşk hayatına dair ortaya atılan iddialar sonunda son buldu. Yakışıklı sunucu, kiminle aşk yaşadığını kişisel sosyal medya hesabından yayımladı.
Murat Ceylan'ın sevgilisi 2017 Miss Turkey 2. güzeli Pınar Tartan çıktı. Survivor sunucusu, Instagram'dan romantik bir paylaşımla herkese aşkını duyurdu.
Ceylan paylaşımına "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düştü. Ceylan'ın aşk paylaşımına beğeni yağdı.
Pınar Tartan: 26 Mart 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir.