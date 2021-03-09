Survivor'ın sabıkalısı Çağrı Atakan Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü Acun Ilıcalı resti çekti

Survivor tarihine damga vuracak bir bölüm yeni bölümde yayımlanacak. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler iletişim ödüllü oyun için kıyasıya bir mücadele verecek. Fakat yarışmaya damgasını vuran sürekli olarak asabi, agresif halleriyle dikkat çeken Çağrı Atakan olacak.