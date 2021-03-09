Survivor'ın sabıkalısı Çağrı Atakan Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü Acun Ilıcalı resti çekti
Survivor'da Çağrı Atakan, Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine bağırarak yürüdü. Acun Ilıcalı, acil durum konseyi istedi.
Survivor tarihine damga vuracak bir bölüm yeni bölümde yayımlanacak. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler iletişim ödüllü oyun için kıyasıya bir mücadele verecek. Fakat yarışmaya damgasını vuran sürekli olarak asabi, agresif halleriyle dikkat çeken Çağrı Atakan olacak.
Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.
Çılgına dönen Çağrı'nın bağırmalarına müdahale eden sunucu Murat Ceylan ise yarışmacısı "Çağrı yeter" diyerek uyarıyor.
Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamıyor.