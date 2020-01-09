Survivor'ın ne zaman başlayacağını Acun Ilıcalı açıkladı iki bomba isim var
Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın ne zaman başlayacağını açıkladı, Uğur Pektaş için ise bakın neler söyledi.
Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışması için flaş açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 için 'Gel Konuşalım' programında konuşan Acun Ilıcalı, İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu.
125
Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu.
225
Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut oldu.
325
Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimalle 2020 kadrosunda yer alacağını söyledi.
425