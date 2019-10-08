Survivor'ın fenomeni Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ'ın düğününe ünlüler akın etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Survivor fenomeni Ahmet Dursun, Eylül ayında nikah kıydığı sevgilisi Asena Demirbağ ile düğün yaptı.
Beşiktaş için uzun yıllar top koşturmanın ardından TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının fenomen ismi haline gelen Ahmet Dursun, sevgilisi Asena Demirbağ ile Eylül ayında Paris'te dünyaevine girmişti. Dursun, dün de yakın dostlarıyla beraber bir düğün kutlaması yaptı.
Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı, düğün adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.
Acun Ilıcalı, Anıl Tetik, Gökhan Keser, Merve Aydın, Trabzonlu eski futbolcu Yattara ve ortağı ünlü iş insanı Onur Ateş dahil olmak üzere birçok kişi Dursun'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Paris'te nikah için dantel detaylı hafif kabarık model bir gelinlik giyen Asena Demirbağ, düğününde ise önü kısa arkası uzun bir beyaz elbise tercih etti.