Survivor'ın eski yarışmacısı Merve Aydın korona oldu iki hafta önce doğum yapmıştı

Birçok anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:

"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm.''