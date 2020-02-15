Survivor'dan ilk görüntüleri Acun Ilıcalı paylaştı Evrim Keklik gözyaşlarına boğuldu

Adanın zor şartlarına uyum sağlayamayan 29 yaşındaki Evrim röportajında gözyaşları içinde şu sözlerle isyan etti:

"Gerçekten çok kötüyüm. Ama bugün biraz daha iyiyim. Bunları annem görmesin. Çok zor… Ağlayamıyorum bile gücüm yok. Su içmek mide bulandırıyor.''