Survivor'dan Güldür Güldür'e bomba transfer! Herkesi şaşırtan oyuncu bakın kim
Ekranların reyting rekortmeni programı Güldül Güldür yeni sezonda bomba bir transferle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show'dan müjdeli bir haber geldi. Yeni sezon için sürpriz bir isimle anlaşıldığı duyuruldu.
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Show TV'nin güldüren ve kanalın en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür'ün yeni sezon için hazırlıklarını tamamlamak üzere.
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Güldür Güldür Show'un sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla ekibe yeni katılan isim belli oldu.
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Paylaşılan gizemli fotoğrafı, hayranları tarafından hemen tanındı. Sempatik oyuncunun kim olduğu kısa süre sonra belli oldu.
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