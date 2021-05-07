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Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Öykü Çelik, Survivor yarışmasından elenir elenmez sevgilisi İsmail Berhan'ın sürpriziyle karşılaşmıştı. İkiliden kötü haber geldi.

Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Öykü Çelik, Survivor yarışması için Dominik'e gitmeden önce yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti. Survivor'dan elenir elenmez ise sevgilisinin sürpriziyle karşılaşmış, evlilik teklifi alan Öykü, yüzüğü parmağına takmıştı.

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Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde tektaşı ile görüntülenen Çelik, düğün hakkındaki sorulara, "Önümüzdeki sene evleneceğiz. 2022'de düşünüyoruz" demişti.

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Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Öykü Çelik-İsmail Berhan çiftinden ayrılık haberi geldi. Geçen ay, iş insanı sevgilisi ile nikah masasına oturacağını söyleyen ünlü oyuncu, ilişkilerini noktaladığını belirtti.

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Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı

Çelik, sosyal medya hesabından, şunları yazdı:

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır.''

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