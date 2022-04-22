Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star, birleşme partisinin ardından tüm kaosu devam ediyor. Oyunların daha da zorlaştığı, psikolojik savaşın doruk noktasına çıktığı ve sinirlerin gerildiği elemeler giderek zorlaşmaya başladı.