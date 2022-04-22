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Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

TV8'in soluksuz izlenen yarışması Survivor 2022'de büyük finale haftalar kala heyecanın da rekabetin de dozu iyice arttı. Her hafta bir yarışmacının elendiği yarışmadan son giden isim ise Yağmur Banda oldu. Yağmur Banda hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise şok etti.

Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde gönüllüler takımından 4 kadın potaya girmişti. Yapılan oylama sonucunda ise Yağmur Banda yarışmaya veda eden isim olmuştu. Yağmur'un elenmesinin ardından ise ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı.

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Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star, birleşme partisinin ardından tüm kaosu devam ediyor. Oyunların daha da zorlaştığı, psikolojik savaşın doruk noktasına çıktığı ve sinirlerin gerildiği  elemeler giderek zorlaşmaya başladı. 

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Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

Bu hafta bütün dokunulmazlık oyunlarını ünlüler takımı kazanmıştı ve gönüllüleri unutamayacakları bir yenilgiye uğratmışlardı. Gönüllüler takımı da 4 kadın yarışmacıyı potaya göndermişti.

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Survivor'dan elenen Yağmur hakkında ortaya çıkan gerçek yok artık dedirtti! Meğer...

İlk önce potanın kraliçesi Evrim eleme adayı olmuştu. Ardından Ayşe, Nisa ve son olarak da Yağmur potaya gönderilmişti.

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