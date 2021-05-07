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Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

Geçtiğimiz gün Survivor yarışmasından elenen Melis Sezer'in, İsmail Balaban hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı.

Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

Salı akşamı Survivor'da elenen ismin Melis Sezer olduğu ortaya çıktı. Takım arkadaşlarının potaya yolladığı Melis, Dominik'ten ayrılır ayrılmaz ilk röportajını verdi. İsmail Balaban hakkında konuşan Melis, sözleriyle herkesi şaşırttı.

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Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

Survivor Melis "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim" dedi.

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Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

Erken elenmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Melis,  sözlerine söyle devam etti:

"Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü.''

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Survivor'dan elenen Melis İsmail Balaban bile bile yaptı deyip her şeyi itiraf etti

''Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik." 

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