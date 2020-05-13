Survivor'dan elenen Ersin Korkut ağlayarak özür diledi Acun Ilıcalı üzülerek söyledi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasından Ersin Korkut'un elendiğini üzülerek söyledi. Ünlüler takımından Ersin Korkut, elemenin ardından ilk röportajında gözyaşları içinde herkesten özür diledi.
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de yayımlanan Survivor 2020 yarışması tüm heyecanıyla finale adım adım ilerliyor. Eleme geceleri ise nefesler tutuluyor. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde ise eleme heyecanı geceye damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında sakatlanan Ersin Korkut, dizindeki rahatsızlık nedeniyle yarışmadan elendi. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un elenmek zorunda olduğunu şu sözlerle dile getirdi:
''Çok ama çok üzülerek açıklıyorum ki doktorun verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor’a devam edemeyecek.''
''Açıkçası bu sene Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz."
Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un MR sonuçlarını İstanbul'a gönderildiğini ve sonuçların iyi olmadığını üzülerek ifade etmesinin ardından Ersin Korkut'un sözleri de herkesi üzdü.