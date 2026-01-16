BIST 12.598
DOLAR 43,28
EURO 50,28
ALTIN 6.398,64

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

|
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Survivor'da eleme düellosunda Seren Ay Çetin'e mağlup olarak yarışmaya veda eden Dilan Çıtak, veda konuşmasında Acun Ilıcalı için söyledikleriyle gündem oldu. Çıtak'ın sözleri, kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Bakın neler söyledi...

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler - Resim: 1

Survivor'a veda eden Dilan Çıtak, eleme sonrası yaptığı konuşmada Acun Ilıcalı'ya yönelik sözleriyle herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başardı. Çıtak'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bakın İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, elenirken Acun Ilıcalı için neler söyledi...

18
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler - Resim: 2

Survivor'da kırmızı ve mavi takımın ödül oyunu mücadelesinin ardından eleme düellosu heyecanı yaşandı. Düelloda Seren Ay Çetin'e karşı kaybeden Dilan Çıtak, adaya veda ederek yarışmaya veda eden isim oldu.

28
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler - Resim: 3

ÖDÜL OYUNU SONRASI ELEME DÜELLOSU

Yarışmada kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Günün sonunda ise eleme düellosu oynandı. Eleme düellosunda Seren Ay Çetin ile karşılaşan Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek Survivor'a veda etti. Böylece Çıtak'ın Survivor serüveni sona erdi.

38
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler - Resim: 4

"KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA"

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek yaşadığı süreç nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve bazı organizasyon şirketlerinin kendisini listelerinden çıkardığını söyledi. Ilıcalı'nın "korkusuzca" kendisini projeye dahil ettiğini belirten Çıtak "Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. 

48