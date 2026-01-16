Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler
Survivor'da eleme düellosunda Seren Ay Çetin'e mağlup olarak yarışmaya veda eden Dilan Çıtak, veda konuşmasında Acun Ilıcalı için söyledikleriyle gündem oldu. Çıtak'ın sözleri, kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Bakın neler söyledi...
Survivor'a veda eden Dilan Çıtak, eleme sonrası yaptığı konuşmada Acun Ilıcalı'ya yönelik sözleriyle herkesin dikkatini üzerinde toplamayı başardı. Çıtak'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Bakın İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, elenirken Acun Ilıcalı için neler söyledi...
Survivor'da kırmızı ve mavi takımın ödül oyunu mücadelesinin ardından eleme düellosu heyecanı yaşandı. Düelloda Seren Ay Çetin'e karşı kaybeden Dilan Çıtak, adaya veda ederek yarışmaya veda eden isim oldu.
ÖDÜL OYUNU SONRASI ELEME DÜELLOSU
Yarışmada kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Günün sonunda ise eleme düellosu oynandı. Eleme düellosunda Seren Ay Çetin ile karşılaşan Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek Survivor'a veda etti. Böylece Çıtak'ın Survivor serüveni sona erdi.
"KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA"
Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek yaşadığı süreç nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve bazı organizasyon şirketlerinin kendisini listelerinden çıkardığını söyledi. Ilıcalı'nın "korkusuzca" kendisini projeye dahil ettiğini belirten Çıtak "Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu.