Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

"KEŞKE ACUN ILICALI AMCAM OLSA"

Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Dilan Çıtak, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek yaşadığı süreç nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini ve bazı organizasyon şirketlerinin kendisini listelerinden çıkardığını söyledi. Ilıcalı'nın "korkusuzca" kendisini projeye dahil ettiğini belirten Çıtak "Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu.