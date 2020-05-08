Survivor'dan elenen Aşkım kamera arkasını anlattı! İtirafları olay oldu

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor 2020'de tüm heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Medya'ya karşı voleybol maçında kaybeden Evrim ve Nisa, bir kez daha rövanş maçına çıktılar. Geçen hafta yenilen Evrim ve Nisa'nin isteği kabul edildi ve dün bu rövanş maçı gerçekleşti.