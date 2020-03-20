Survivor'dan dönen Hakan Hatipoğlu'nun karantinada olduğu ortaya çıktı
DOMİNİK'te çekilen Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Türkiye'ye döndüğünde kızı ve eşi Gizem Hatipoğlu'ndan ayrı kalarak karantinada olduğunu duyurdu.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından 10 gündür hiçbir şey paylaşmayınca hayranları ne olduğunu merak etti. Hatipoğlu, Instagram hesabından karantinada olduğunu duyurdu.
Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndükten sonra kendisini karantinaya aldı. Ailesinden uzak bir yerde karantinada olan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı:
"Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim.''
''Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."