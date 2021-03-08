Survivor'dan ağlayarak gitmişti MasterChef'e transfer oldu Acun Ilıcalı peşini bırakmadı

TV8 ekranlarında yayımlanan ve çok izlenen yarışma programı Survivor, her bölüm izleyicilerine heyecan yaşatmaya devam ediyor. Fakat gönüller ve ünlüler takımlarıyla rekabetin kıyasıya yaşandığı yarışmada, üzücü anlar da kaydediliyor.