Survivor'daki malikane bakın kimin Acun Ilıcalı saklasa da ortaya çıktı
Survivor'da ödül oyunu olarak Acun Ilıcalı, çok ünlü birinin malikanesini oyuna ödül olarak koydu fakat Ilıcalı, malikanenin kimin olduğunu sır gibi sakladı. İşte o malikane kimin artık öğrenildi.
TV8 ekranlarının reytingi bol yarışması Survivor'da geçtiğimiz haftalarda ve geçtiğimiz gün olmak üzere aynı ödül iki kez yarışmacıların karşısına çıktı. Acun Ilıcalı, Dominik'te bulunan oldukça lüks bir malikaneyi Survivor yarışmasının ödülü olacağını söyledi.
Yarışmacıların ayaklarını yerden kesen bu ödülün sahibinin ise dünyaca ünlü birinin olduğunu söylese de kimin olduğunu sır gibi sakladı. Geçtiğimiz haftalarda malikaneye giden ilk takım ünlüler oldu.
Survivor'ın son bölümünde ise Gönüllüler ödül oyununu kazanınca malikanenin keyfine onlar da varmış oldu. Üstelik Acun Ilıcalı, bu kez malikaneye bir lunapark kurdurdu.
Survivor yarışmacıları ödülün keyfini çıkarıp gönüllerince eğlenirken seyircilerin akıllarında tek bir soru vardı. Ilıcalı'nın ödül olarak sunduğu malikanenin kimin olduğu herkes tarafından merak edildi.