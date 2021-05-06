Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yeni bir dönem başladı. Mavi ve kırmızı takımlar oluştu. Ünlüler ve gönüllüler karıştı.
Survivor yarışmasından Melis Sezer'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlülerden bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını açıklamıştı.
Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı Melis Sezer, önceki gün yapılan elemede ada hayatına veda etti.
Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. Takımlar arasındaki dengeyi sağlamak için harekete geçen ekip, yeni takımlar oluşturdu.
Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı.