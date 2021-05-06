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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yeni bir dönem başladı. Mavi ve kırmızı takımlar oluştu. Ünlüler ve gönüllüler karıştı.

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Survivor yarışmasından Melis Sezer'in ayrılmasıyla dengeler bozuldu. Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlülerden bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını açıklamıştı. 

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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı Melis Sezer, önceki gün yapılan elemede ada hayatına veda etti.

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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozuldu. Takımlar arasındaki dengeyi sağlamak için harekete geçen ekip, yeni takımlar oluşturdu.

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Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu ünlüler ve gönüllüler karıştı işte yeni takımlar

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. 

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