Survivor'da yeni takımlar kuruldu! İşte Mavi ve Kırmızı takımların yeni yarışmacıları
Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen 96. bölümünde yeni bir dönem başladı. Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler dönemi sona ererek yeni takımlar kuruldu.
Yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın başarılı sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler dönemi sona erdi ve yeni bir dönem başlamış oldu. 3 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümde takım kaptanları belli bireysel yarıştıkları yarışmanın sonunda belli oldu.
"Takım kaptanları kim oldu?": Survivor'da takım kaptanlarının belirlenmesi için oynanan bireysel oyunu Cemal Can ve Sercan kazanarak kırmızı ve mavi takımların kaptanları oldu. Cemal Can 'Mavi' takımın, Sercan ise 'kırmızı' takımın kaptanı oldu ve takım arkadaşlarını seçtiler.
"Kırmızı takımın yarışmacıları kimler oldu?": Kırmızı takımın kaptanı olan Sercan, seçme avantajı oyunun kazandığı için ilk seçme hakkı kendisindeydi. İlk seçimini Elif diyerek başlayan Sercan daha sonra ilginç bir gönüllüler takımından Berkan'ı dahil etti.
Sercan daha sonra ise gönüllülerden Berkan ile takım arkadaşı Yunus Emre'yi seçti. Sercan takımına son isim olarak ise Barış ve Evrim arasından birini seçmek zorunda kaldı ve kararı Barış oldu.