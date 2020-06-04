Survivor'da yeni takımlar kuruldu! İşte Mavi ve Kırmızı takımların yeni yarışmacıları

"Takım kaptanları kim oldu?": Survivor'da takım kaptanlarının belirlenmesi için oynanan bireysel oyunu Cemal Can ve Sercan kazanarak kırmızı ve mavi takımların kaptanları oldu. Cemal Can 'Mavi' takımın, Sercan ise 'kırmızı' takımın kaptanı oldu ve takım arkadaşlarını seçtiler.