Survivor'da yeni diskalifiye! Acun Ilıcalı Survivor hayatı bitti deyip açıkladı
Survivor'da yeni diskalifiyeyi Acun Ilıcalı, Survivor'ın doktoru Metin Kuş'la konuşarak aldığını söyledi.
Survivor 2021 yılına diskalifiyeler damga vurdu. Gelen isimler adada pek de vakit geçiremeden ya eleniyor ya da diskalifiye ediliyor. Son olarak Survivor'da acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, yine bir diskalifiye haberi duyurdu.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlattı. Acun Ilıcalı, şunları söyledi:
"Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor.
''Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışma yaptık. Doktor Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra rapor verildi. Buna göre, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha da kötüleşebilir ve kalıcı hasar yapabilir.''