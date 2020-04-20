Survivor'da Yasin ve Barış birbirlerine girdiler! İkinci eleme adayı belli oldu
Survivor 2020'de 19 Nisan Pazar günü 2. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yeni gelen sisteme göre oynanan haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Ancak Survivor'ın yayımlanan 52. bölüm fragmanında Yasin ve Barış'ın kavgası ortalığı karıştırdı.
TV8'de dün izleyicilerle buluşan Survivor 51. bölümde heyecan doruğa ulaştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya bir mücadelenin içine girdiler. Oyunu kaybeden takım ise adada konseyde oylama yaparak haftanın ikinci eleme adayını belirlediler.
"Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?": Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Gönüllüler ise konseyde oylama yaptılar ve Barış'ı eleme potasına yazdı. Bu sefer ise dokunulmazlığı kaybeden taraf ünlüler oldu.
Survivor 2020'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler adada konseyde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ezgi 5 oy, Yunus Emre ise 3 oy aldı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Ezgi, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
"Eleme adayları belli oldu": Böylelikle Survivor'da gönüllüler takımında en çok oyu alan Barış ile ünlüler takımından Ezgi eleme potasına giren yarışmacılar oldu.