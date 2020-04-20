Survivor'da Yasin ve Barış birbirlerine girdiler! İkinci eleme adayı belli oldu

Survivor 2020'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler adada konseyde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Ezgi 5 oy, Yunus Emre ise 3 oy aldı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Ezgi, haftanın ikinci eleme adayı oldu.