Survivor'da Yasin Nisa Berkan ve Cemal Can'a çok sinirlendi demediğini bırakmadı

Survivor 2020'de kırmızı takımda olan Sercan Elif ve Yasin ile mavi takımda olan Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan arasında gerilim giderek artıyor. Finale artık günler kala heyecan giderek zirveye tırmanıyor. Dün yayımlanan yeni bölümde de büyük bir gerginlik yaşandı.