Survivor'da takımlar değişti mi? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya çok sert tepki

Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi. Olaya tepki gösteren Yasin'in ise "Bu kız bir şeye takıldı mı trip yapar. Sinir oluyorum bazen. Ne gerek var ilk ben oynayacağım diye denilmesine" sözlerini sarf etti.