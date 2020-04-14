Survivor'da takımlar değişti mi? Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya çok sert tepki
Survivor 2020'de birleşme partisinden sonra herkesin sorduğu takımlarda değişiklik olacak mı sorusuna Acun Ilıcalı yanıt verdi. Ilıcalı, takımlarda birtakım değişikliklerin olacağını söylerken, 2. dönemin ilk konseyinde belli olacak.
TV8'in reytingleri alt üst eden yarışması Survivor 2020'de Acun Ilıcalı, toplanacak olan 2. dönemin ilk ada konseyinde takımlarla ilgili değişikliklerin olacağını duyurdu. Dün akşam yayımlanan 45. bölümde ise Survivor'da Nisa krizi çıktı.
"Yasin sinir krizi geçirdi": Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan takımın birleşme partisinin bir gün daha devam edeceğini belirtirken, gönüllüler takımından Nisa maça çıkmayınca, takım arkadaşı Yasin, sinirlerine hakim olamadı.
Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi. Olaya tepki gösteren Yasin'in ise "Bu kız bir şeye takıldı mı trip yapar. Sinir oluyorum bazen. Ne gerek var ilk ben oynayacağım diye denilmesine" sözlerini sarf etti.
Survivior 2020'nin 13 Nisan Pazartesi ekrana gelen yeni bölümde birleşme partisi sonrasında yarışmacılar yeniden ödül oyunu için mücadele etti.