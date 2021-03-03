Survivor'da SMS birincisi başını yaktı bakın kim elendi geldiği gibi gitti

Survivor son bölümde ise sms birincileri diğer eleme adaylarını açıkladı. Dört yarışmacı arasında en az oyu alan isim ise Survivor'a veda etti. Ünlüler takımının SMS birincisi Batuhan oldu. Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Ayşe Yüksel oldu. Gönüllülerde Ayşe, haftalardır sms birincisi olan Poyraz'ı geçmeyi başardı ve herkesi şaşırttı. Gönüllülerde sms birincisi olan Ayşe adı açıklandığında büyük şaşkınlık yaşadı.