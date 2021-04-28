Survivor'da SMS birincisi bakın kim çıktı elenen isim Survivor'a veda etti
Survivor'da SMS birincileri diğer eleme adaylarını da belirledi. Survivor hayallerine bir kişi veda etti. İşte Survivor'dan elenen isim...
Survivor yarışmasında bu hafta dokunulmazlık oyununda eşitlik sağlandı. Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlığı birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki aday belli olmuştu.
Survivor son bölümde ise her iki takımda da sms birincisi olan yarışmacılar, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirledi.
Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımları için sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Survivor'da gönüllüler takımında sms birincisi Poyraz, ünlülerde ise İsmail Balaban oldu.
Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler, ikinci dokunulmazlığı gönüllüler kazandı.