Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı! Acun Ilıcalı Yasin'i fena fırçaladı

"Yunus Emre ve Berkan'dan meydan okuma": Survivor yeni döneminde takım değiştiren Yunus Emre ve Berkan ise ilk defa takımlarıyla beraber bir oyuna çıkacaklar. Yeni takımına çabuk alışan Yunus Emre'nin "Ben bu lokomotifin kömür kazanı olmaya geldim. Arkadaşlara da dün Anlat Bakalım'da mesajı verdim" sözlerine, Berkan ise gönüllüler takımının gelmiş geçmiş en büyük gönüllüler takımı olacağını söyledi.