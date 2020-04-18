Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa'ya açıldı Acun Ilıcalı takımın üstüne yürüdü
TV8 ekranlarının efsane yarışması Survivor'da Sercan Yıldırım Nisa'dan hoşlandığını açıkladı ama sonuç hüsran oldu. Sercan Yıldırım'ı Nisa reddetti.
Survivor 2020'ye damga vuran aşkta flaş bir gelişme yaşandı. ünlüler takımından Sercan Yıldırım'ın, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'ndan hoşlandığı herkes tarafından biliniyordu. Hatta Acun Ilıcalı, Sercan'ın Nisa'dan hoşlanmasına rağmen Nisa'nın etkilendiğini düşünmüyorum demesi de gözler önüne serdi.
Survivor'ın yeni bölümünde Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı.
Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan aşkını itiraf etti.
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetti.