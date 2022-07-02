Survivor'da şampiyonluk için oy attırdılar! 'Faturaları ödeyeceyim' deyip ortadan kayboldu, ortalık fena halde karıştı!
Tv8 ekranlarının favori yarışması Survivor All Star 2022'nin geçen akşam yayınlanan final bölümünde Nisa Bölükbaşı SMS oylaması sonucu şampşyon olmuştu. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın fan hesabı, Bölükbaşı hayranlarını kandırarak oy topladı. Şampiyonluktan sonra telefon faturalarını ödemek vaadiyle insanların beyinlerini yıkayan şahıs ortadan kayboldu. Birçok kişi şuan telefon faturalarının derdinde... İşte detaylar...
Sosyal medya üzerinden Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı için açılan fan hesaplarından birisi, Bölükbaşı fanlarını kandırarak, onları yüklü miktarlarda fatura ödemek zorunda bıraktı. Final oylamasından önce verdiği vaadlerden sonra ortadan kayboldu. Fan hesabı sahibinin faturalarını ödeyeceğine inananlar, gelen faturaları gönderdikten sonra kandırıldıklarını anladılar, sosyal medyada kriz çıktı. İşte detaylar...
Sosyal medyada bir Survivor fan hesabı, takipçilerini "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" diyerek desteklediği Nisa'ya oy göndermelerini istedi.
Hesabın sahibine güvenen çok sayıda kişi de peş peşe oy attı.
Faturaları gelince hesabın sahibine ulaşamayan kullanıcılar, sosyal medyada faturalarını paylaşarak yardım istedi.