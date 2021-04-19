Dokunulmazlık oyununda baştan sona kadar büyük bir mücadele içinde, nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Deniz parkuru ile başlayan ve karada atışlar ile sonlanan oyunda seçim avantajını gönüllüler kazandı. Ünlülerden Çağrı ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Berkay sakatlıkları nedeniyle oynayamadı.