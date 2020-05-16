Survivor'da Nisa neden yok ayrıldı mı? Acun Ilıcalı gerçeği açıkladı
Survivor'da ödül oyununa Nisa çıkmadı. Herkes Nisa'yı merak edince Acun Ilıcalı, Nisa'nın neden Survivor'da olmadığını açıkladı.
Survivor 2020'nin en gergin yarışmalarından biri ödül oyununda yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, villada çikolata keyfi için kıyasıya yarıştı. Fakat Ünlüler takımı Ersin'in yokluğunu hissederken Gönüllülerde de Nisa'nın yokluğu dikkat çekti.
Ödül oyununda ilk devreye kadar skor olarak takım kafa kafaya girdiler. 4-4’den sonra ise ünlüler, ardı ardına sayılar ile skoru 9-4’e kadar getirdi. Bunda ise günün başarılı ismi olan ve beşte beş yapan Sercan Yıldırım’ın büyük payı vardı. Müthiş mücadele sonrasında ise ödülü kazanan takım 10-5 skorla ünlüler takımı oldu.
Ödülü kazanan ünlüler takımı bir Türk kahve markasına ait lokum ve çikolataları yeme şansı elde etti.
Survivor yeni bölümde nefes kesen mücadele sonrasında ödülü kazanan takım ünlüler oldu. Ünlüler, sevdiği on kişiye bayram çikolatası gönderme hakkı ile birlikte enfes bir akşam yemeğinin sahibi oldu.